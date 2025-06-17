Мадуро: конфликт Израиля и Ирана могут остановить лишь Путин и Си Цзиньпин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента России и председателя КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина единственными лидерами, способными остановить конфликт Израиля и Ирана.
Во время телепрограммы Con Maduro+ он подчеркнул, что «только сильные, достойные, стремящиеся к сохранению баланса лидеры», такие как Путин и Си Цзиньпин, могли бы разрешить конфликт, добиться прекращения огня, начала переговоров и мира.
По словам Мадуро, у Ирана есть право на самооборону и он может при необходимости закрыть Ормузский пролив. Если Израиль продолжит бомбить иранский народ, Тегеран в порядке самообороны может разработать необходимый для защиты своих прав план, сказал венесуэльский лидер.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Израиль начал операцию «Восстающий лев», а Иран — операцию «Правдивое обещание 3». Стороны ежедневно обмениваются ударами.