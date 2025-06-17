Мадуро: конфликт Израиля и Ирана могут остановить лишь Путин и Си Цзиньпин

По словам Мадуро, у Ирана есть право на самооборону и он может при необходимости закрыть Ормузский пролив. Если Израиль продолжит бомбить иранский народ, Тегеран в порядке самообороны может разработать необходимый для защиты своих прав план, сказал венесуэльский лидер.