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Глава Дона поздравил авиаторов со столетием первого рейса из Ростова

От первых самолетов до «Азимута»: история ростовского неба.

Источник: Комсомольская правда

Ровно 98 лет назад, в июне 1925 года, из Ростова-на-Дону отправился первый регулярный пассажирский авиарейс. Этой памятной дате была посвящена встреча врио губернатора Юрия Слюсаря с работниками гражданской авиации региона, состоявшаяся 16 июня. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

По словам Юрия Слюсаря, донские авиаторы прошли славный путь — защищали небо страны в военные годы, восстанавливали разрушенное хозяйство, прокладывали новые маршруты. Особой вехой он назвал открытие в 2017 году современного аэропорта «Платов».

Сегодня, несмотря на вызовы времени, отрасль продолжает развиваться. Только за 2018−2022 годы аэропорты области обслужили более 11,5 млн пассажиров. Флагман — авиакомпания «Азимут» с тысячей сотрудников — в прошлом году перевезла рекордные 2,5 млн человек.