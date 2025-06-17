Глава Дона поздравил авиаторов со столетием первого рейса из Ростова

Ровно 98 лет назад, в июне 1925 года, из Ростова-на-Дону отправился первый регулярный пассажирский авиарейс. Этой памятной дате была посвящена встреча врио губернатора Юрия Слюсаря с работниками гражданской авиации региона, состоявшаяся 16 июня. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
По словам Юрия Слюсаря, донские авиаторы прошли славный путь — защищали небо страны в военные годы, восстанавливали разрушенное хозяйство, прокладывали новые маршруты. Особой вехой он назвал открытие в 2017 году современного аэропорта «Платов».
Сегодня, несмотря на вызовы времени, отрасль продолжает развиваться. Только за 2018−2022 годы аэропорты области обслужили более 11,5 млн пассажиров. Флагман — авиакомпания «Азимут» с тысячей сотрудников — в прошлом году перевезла рекордные 2,5 млн человек.