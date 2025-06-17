Шойгу прилетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном по поручению Путина

До этого в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, которого Ким Чен Ын принял 4 июня в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, глава Северной Кореи заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать Россию во всех значимых международных вопросах, включая украинский кризис. Кроме того, Шойгу передал благодарность от Кремля за участие корейских войск в боях за Курскую область, отметив их доблесть и самоотверженность.