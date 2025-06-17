Шойгу прилетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном по поручению Путина

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во вторник, 17 июня, прилетел в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поручению президента России Владимира Путина.
— Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, — цитирует пресс-службу Совбеза ТАСС.
До этого в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, которого Ким Чен Ын принял 4 июня в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, глава Северной Кореи заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать Россию во всех значимых международных вопросах, включая украинский кризис. Кроме того, Шойгу передал благодарность от Кремля за участие корейских войск в боях за Курскую область, отметив их доблесть и самоотверженность.
Также Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что Северная Корея окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны США или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.