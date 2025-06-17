Израиль заявил о ночных масштабных ударах по военным объектам в Иране

«Ночью ВВС Израиля нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана. В ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса “земля-земля” и пусковой инфрастуктуры. Кроме того, на западе Ирана нанесены удары по пусковым установкам ракет класса “земля-воздух” и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации в Telegram-канале армии.