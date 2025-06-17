Израиль заявил о ночных масштабных ударах по военным объектам в Иране

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране.
«Ночью ВВС Израиля нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана. В ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса “земля-земля” и пусковой инфрастуктуры. Кроме того, на западе Ирана нанесены удары по пусковым установкам ракет класса “земля-воздух” и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации в Telegram-канале армии.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.