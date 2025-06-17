Командир Сыч: ВСУ намеренно атаковали дронами пленных во время эвакуации в ДНР

«В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получалось вывести. Когда повели, рои “птичек” налетели, миномёты, не давали проходу. Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», — рассказал он ТАСС.
Во время эвакуации один из пленных военнослужащих ВСУ получил тяжёлое ранение и скончался, несмотря на оказанную помощь. Командир отметил, что российские военнослужащие, выводившие штурмовиков, также получили ранения в результате атаки. Позднее раненых военных ВС РФ эвакуировала другая группа бойцов.
Напомним, в начале мая Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Троицкое в ДНР. Сейчас Российская армия продолжает наступать практически на всех участках фронта и ускоряет продвижение в Донбассе. Из-за активного наступления ВС РФ на Сумщине украинский Генштаб ввёл в свои сводки новое направление.