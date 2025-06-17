Командир Сыч: ВСУ намеренно атаковали дронами пленных во время эвакуации в ДНР

«В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получалось вывести. Когда повели, рои “птичек” налетели, миномёты, не давали проходу. Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», — рассказал он ТАСС.