Трамп может передать Израилю бомбы для уничтожения подземного объекта

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы отправить Израилю противобункерные снаряды. Они помогут уничтожить подземное предприятие Ирана в Фордо, на котором обогащают уран, передает Axios.
«Трамп рассматривает мощные противобункерные бомбы… как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку», — говорится в сообщении.
В публикации говорится, что Иран готов вернуться за стол переговоров. Но при этом, добавил автор, в США не уверены, что власти исламской республики «удалось полностью поставить на колени».
Ранее «МК» писал, что США должны активно вмешаться в конфликт Израиля и Ирана, чтобы защитить от уничтожения Тель-Авив, иначе следующим может стать американский город Нью-Йорк. С таким громким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.