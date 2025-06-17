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Трамп может передать Израилю бомбы для уничтожения подземного объекта

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы отправить Израилю противобункерные снаряды.

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы отправить Израилю противобункерные снаряды. Они помогут уничтожить подземное предприятие Ирана в Фордо, на котором обогащают уран, передает Axios.

«Трамп рассматривает мощные противобункерные бомбы… как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что Иран готов вернуться за стол переговоров. Но при этом, добавил автор, в США не уверены, что власти исламской республики «удалось полностью поставить на колени».

Ранее «МК» писал, что США должны активно вмешаться в конфликт Израиля и Ирана, чтобы защитить от уничтожения Тель-Авив, иначе следующим может стать американский город Нью-Йорк. С таким громким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.