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МВД Украины: объекты критической инфраструктуры попали под удар в Киеве

По информации ведомства, удары нанесены по 27 локациям.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в Киеве под удар попали объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Он не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь. Министр сообщил лишь, что удары нанесены по 27 локациям.

Ранее стало известно о нанесении минувшей ночью ударов по военным объектам на территории украинской столицы. Сообщалось, что целями ударов стали, в частности, предприятия ВПК и склады.

Появилась также информация об ударе по некоему бункеру для «западных представителей».