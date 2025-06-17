МВД Украины: объекты критической инфраструктуры попали под удар в Киеве

В ночь на вторник в Киеве под удар попали объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.
Он не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь. Министр сообщил лишь, что удары нанесены по 27 локациям.
Ранее стало известно о нанесении минувшей ночью ударов по военным объектам на территории украинской столицы. Сообщалось, что целями ударов стали, в частности, предприятия ВПК и склады.
Появилась также информация об ударе по некоему бункеру для «западных представителей».