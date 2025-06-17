Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Прежде Ким Чен Ын сообщил, что КНДР и дальше будет поддерживать позицию и внешнюю политику России. По его словам, КНДР поддержит Москву в «серьезных международных финансовых сетях». В ЦТАК уточнили, что речь идет, в частности, об украинском конфликте.