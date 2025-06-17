Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, в ходе визита запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Это уже третий визит Шойгу в Северную Корею за последние три месяца. Переговоры пройдут в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущего визита 4 июня.
В пресс-службе аппарата Совбеза РФ уточнили, что стороны обсудят вопросы стратегического партнерства в соответствии с подписанным ранее договором между Россией и КНДР. Документ предусматривает развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Прежде Ким Чен Ын сообщил, что КНДР и дальше будет поддерживать позицию и внешнюю политику России. По его словам, КНДР поддержит Москву в «серьезных международных финансовых сетях». В ЦТАК уточнили, что речь идет, в частности, об украинском конфликте.