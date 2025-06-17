Шойгу прибыл в Пхеньян для переговоров по поручению Путина

Это уже третий визит Шойгу в Северную Корею за последние три месяца. Нынешние переговоры проходят в рамках реализации договорённостей, достигнутых во время предыдущего визита 4 июня 2025 года, и направлены на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и КНДР.