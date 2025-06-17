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Шойгу прибыл в Пхеньян для переговоров по поручению Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян с официальным визитом по поручению президента Владимира Путина.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян с официальным визитом по поручению президента Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, целью поездки являются переговоры с руководством КНДР, включая вероятную встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.

«Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», — сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Это уже третий визит Шойгу в Северную Корею за последние три месяца. Нынешние переговоры проходят в рамках реализации договорённостей, достигнутых во время предыдущего визита 4 июня 2025 года, и направлены на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и КНДР.

Ранее сообщалось, что Трамп и Рубио срочно вернулись в США с саммита G7.