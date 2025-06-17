Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД сказал про эвакуацию 23 граждан Беларуси из Ирана

МИД: 23 гражданина Беларуси эвакуированы из Ирана.

Источник: Комсомольская правда

МИД сказал про эвакуацию 23 граждан Беларуси из Ирана. Подробности рассказали в Министерстве иностранных дел, пишет БелТА.

В ведомстве уточнили, что 16 июня 2025 года две группы белорусов (речь идет про 23 человека) смогли благополучно выехать из Ирана. В МИД выразили признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.

В ведомстве выразили слова благодарности коллегам из России за эффективное взаимодействие, а также поддержку. В пресс-службе уточнили, что вместе с белорусами территорию Ирана покинули три россиянина.

Сообщается, что посольство Беларуси, находящееся в Тегеране, и далее продолжает работу по установлению контактов с белорусами, которые остаются в стране. Ведомство формирует списки обратившихся и прорабатывает все возможные варианты для их выезда.

«МИД будет и далее информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах», — уточнили в сообщении.

Ранее МИД настоятельно рекомендовал белорусам не посещать Израиль и Иран.

Тем временем МИД прокомментировал ситуацию с белорусскими туристами в ОАЭ.

Кроме того, гендиректор Игорь Чергинец сказал, что «Белавиа» летает в Дубай в убыток при полных рейсах.