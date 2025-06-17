МИД сказал про эвакуацию 23 граждан Беларуси из Ирана. Подробности рассказали в Министерстве иностранных дел, пишет БелТА.
В ведомстве уточнили, что 16 июня 2025 года две группы белорусов (речь идет про 23 человека) смогли благополучно выехать из Ирана. В МИД выразили признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.
В ведомстве выразили слова благодарности коллегам из России за эффективное взаимодействие, а также поддержку. В пресс-службе уточнили, что вместе с белорусами территорию Ирана покинули три россиянина.
Сообщается, что посольство Беларуси, находящееся в Тегеране, и далее продолжает работу по установлению контактов с белорусами, которые остаются в стране. Ведомство формирует списки обратившихся и прорабатывает все возможные варианты для их выезда.
«МИД будет и далее информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах», — уточнили в сообщении.
Ранее МИД настоятельно рекомендовал белорусам не посещать Израиль и Иран.
Тем временем МИД прокомментировал ситуацию с белорусскими туристами в ОАЭ.
Кроме того, гендиректор Игорь Чергинец сказал, что «Белавиа» летает в Дубай в убыток при полных рейсах.