«Есть нечто более серьезное». Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что преждевременно покинул саммит G7 не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а из-за чего-то «более серьезного».
«Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над “прекращением огня” между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», — написал он.
При этом американский лидер отметил, что Макрон «всегда все понимает не так», намеренно это или нет.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон «как можно скорее». Президент Франции Эммануэль Макрон, как передавало агентство Рейтер, предполагал, что США предложили способствовать достижению прекращения огня.
Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призывал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран.
Обострение ирано-израильского конфликта
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.