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Над Россией за ночь сбили почти 150 беспилотников. Военная операция, день 1210-й

Несколько взрывов ночью произошли в Киеве. Средства ПВО за ночь сбили 147 беспилотников над регионами России. Украина приступила к реализации ресурсной сделки с США, сообщила The New York Times. Ультраправая Австрийская партия свободы потребовала объяснить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вену. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:27 Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в Киеве, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

8:15 Несколько взрывов ночью произошли к Киеве, мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. После этого в Украинской столице начались пожары.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета.

8:12 Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) сделала запрос в парламент страны с просьбой разъяснить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вену, сообщает пресс-служба законодательного органа. Визит Зеленского не совместим с нейтралитетом Австрии, говорится в заявлении партии.

8:09 Киев приступил к реализации сделки с США по минералам, одобрив разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 147 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1210-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.