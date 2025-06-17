ЕС отменил ключевую экономическую встречу с Китаем

Европейский союз отменил запланированную экономическую встречу с Китаем на высоком уровне из-за отсутствия прогресса в урегулировании торговых разногласий. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, это решение может снизить ожидания от предстоящего саммита лидеров ЕС и КНР в июле.