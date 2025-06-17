ЕС отменил ключевую экономическую встречу с Китаем

Европейский союз отменил запланированную экономическую встречу с Китаем на высоком уровне из-за отсутствия прогресса в урегулировании торговых разногласий. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, это решение может снизить ожидания от предстоящего саммита лидеров ЕС и КНР в июле.
«ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам», — пишет издание.
Накопившиеся нерешенные споры, включая вопросы доступа на рынки и субсидий китайским производителям, вынудили Брюссель отказаться от проведения подготовительной встречи.
Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на год.