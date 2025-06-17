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Зеленскому посоветовали новое место для переговоров с Россией

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер выступил с инициативой, предложив главе киевского режима Владимиру Зеленскому Вену в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание EXXpress.

Источник: Life.ru

«Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной», — заявил Баблер.

Вена известна своим богатым опытом в дипломатии и намерена продолжать укреплять эту роль. Кроме того, в городе находится европейская штаб-квартира ООН.

К слову, данное предложение прозвучало на фоне официального визита Зеленского в Австрию. В понедельник экс-комик вместе с супругой прибыл в Вену, где провёл переговоры с президентом Австрии. Запланирована также его встреча с канцлером республики.

Напомним, что второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня и длился чуть больше часа. Делегации обменялись документами с предложениями по разрешению конфликта. Российская сторона передала украинской свой вариант меморандума, ранее обнародованный Life.ru, для ознакомления. Даты следующего раунда пока не определены, об этом недавно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.