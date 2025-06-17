Зеленскому посоветовали новое место для переговоров с Россией

«Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной», — заявил Баблер.
Вена известна своим богатым опытом в дипломатии и намерена продолжать укреплять эту роль. Кроме того, в городе находится европейская штаб-квартира ООН.
К слову, данное предложение прозвучало на фоне официального визита Зеленского в Австрию. В понедельник экс-комик вместе с супругой прибыл в Вену, где провёл переговоры с президентом Австрии. Запланирована также его встреча с канцлером республики.
Напомним, что второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня и длился чуть больше часа. Делегации обменялись документами с предложениями по разрешению конфликта. Российская сторона передала украинской свой вариант меморандума, ранее обнародованный Life.ru, для ознакомления. Даты следующего раунда пока не определены, об этом недавно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.