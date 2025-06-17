Зеленскому посоветовали новое место для переговоров с Россией

Напомним, что второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня и длился чуть больше часа. Делегации обменялись документами с предложениями по разрешению конфликта. Российская сторона передала украинской свой вариант меморандума, ранее обнародованный Life.ru, для ознакомления. Даты следующего раунда пока не определены, об этом недавно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.