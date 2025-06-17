«Эммануэль всегда все понимает неправильно»: Трамп опроверг заявление Макрона о причине своего досрочного отъезда с G7

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление французского лидера Эммануэля Макрона о причинах своего досрочного отъезда с саммита G7 в Канаде. Через социальную сеть Truth Social он сообщил, что покинул встречу не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а по более важному поводу.
Трамп назвал французского лидера «стремящимся к публичности» и обвинил его в непонимании ситуации. По словам президента, настоящая причина его возвращения в Вашингтон гораздо серьезнее, однако деталей он не раскрыл.
«Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Гораздо серьезнее. Намеренно или нет, но Эммануэль всегда все понимает неправильно», — написал глава Белого дома.
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также связала необходимость Трампа вернуться в Вашингтон раньше срока с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что президента ждет ряд нерешенных вопросов.