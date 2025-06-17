«Эммануэль всегда все понимает неправильно»: Трамп опроверг заявление Макрона о причине своего досрочного отъезда с G7

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление французского лидера Эммануэля Макрона о причинах своего досрочного отъезда с саммита G7 в Канаде. Через социальную сеть Truth Social он сообщил, что покинул встречу не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а по более важному поводу.