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На улицах Петербурга появились баннеры и символика ПМЭФ-2025

Ежегодная четырехдневная конференция начнется уже завтра, 18 июня.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Северную столицу почти закончили подготавливать к Петербургскому международному экономическому форуму.

Напомним, ежегодная конференция, посвященная вопросам экономики и политики, стартует 18 июня в «Экспофоруме» и продлится до 21 июня. Главной темой мероприятия этого года стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Сейчас власти города на Неве заканчивают последние приготовления к ПМЭФ-2025. На улицах Петербурга жители и гости заметили баннеры и флаги. В частности, на площади Восстания и у Гостиного двора, сообщает 78.ru.

Также на больших экранах в разных частях города рассказывается о предстоящих на форуме мероприятиях.

Ранее, 16 июня, 20 тысяч человек из 140 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ.