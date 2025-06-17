На улицах Петербурга появились баннеры и символика ПМЭФ-2025

Северную столицу почти закончили подготавливать к Петербургскому международному экономическому форуму.
Напомним, ежегодная конференция, посвященная вопросам экономики и политики, стартует 18 июня в «Экспофоруме» и продлится до 21 июня. Главной темой мероприятия этого года стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Сейчас власти города на Неве заканчивают последние приготовления к ПМЭФ-2025. На улицах Петербурга жители и гости заметили баннеры и флаги. В частности, на площади Восстания и у Гостиного двора, сообщает 78.ru.
Также на больших экранах в разных частях города рассказывается о предстоящих на форуме мероприятиях.
Ранее, 16 июня, 20 тысяч человек из 140 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ.