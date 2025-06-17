Иран обнародовал снимки секретных баз ЦАХАЛ

Иран опубликовал минутный видеоролик, на котором представлена 3D-визуализация с мест расположения секретных баз Израиля. Передаем медиагруппа «Азад Иран».
На кадрах базы ЦАХАЛ представлены с максимальной детализацией. Видны вертолетные площадки, базирование истребителей, местоположение военных объектов, инфраструктуры.
В частности, в видеоролике представлена военно-воздушная база Рамат-Давид. Четко видны взлетно-посадочные полосы, склады с боеприпасами, техника и оперативные центры.
Ранее «МК» писал, что минобороны Израиля поле очередной атаки по территории Ирана отчиталось об уничтожении двух самолетов F-14 в аэропорту Мехрабад. Однако воздушные суда оказались муляжами.