Госдума приняла законопроект Башкирии о льготах для родственников

Как пояснили в Госсобрании региона, с января все сделки дарения подлежат обязательному удостоверению у нотариуса. Это был вынужденный шаг для противодействия мошенническим схемам, из-за которых люди могли лишиться квартиры. Участие нотариуса гарантирует законность сделки, но его услуга не из дешевых и варьируется от 25 до 30 тысяч рублей.
«Одно дело, когда сделку дарения заключают посторонние люди, и совсем другое, когда не слишком дорогое имущество передается в дар внутри семьи. Мы предложили удешевить такие сделки для близких родственников и взимать с них половину установленного тарифа. Депутаты Госдумы нас поддержали. Законопроект успешно прошел первое чтение», — рассказал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Сейчас комитет Госдумы по бюджету и налогам принимает поправки к документу. Затем законопроект вынесут на рассмотрение во втором чтении.
Напомним, Семейный кодекс РФ относит к близким родственникам родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных (имеющие общих отца или мать) братьев и сестер.