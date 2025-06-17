Госдума приняла законопроект Башкирии о льготах для родственников

Как пояснили в Госсобрании региона, с января все сделки дарения подлежат обязательному удостоверению у нотариуса. Это был вынужденный шаг для противодействия мошенническим схемам, из-за которых люди могли лишиться квартиры. Участие нотариуса гарантирует законность сделки, но его услуга не из дешевых и варьируется от 25 до 30 тысяч рублей.