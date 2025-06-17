Новую должность введут в школах Волгограда по поручению главы государства

Новая должность появится во всех школах Волгограда и всей страны в 2026 году.
В учебных заведениях введут единицу «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Такое решение принял глава государства Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета “Движения первых”, которое состоялось в минувшем марте.
Перед занимающими эту должность будет стоять задача формирования единой воспитательной среды. Правительству РФ уже дано поручение учесть это при подготовке проекта федерального бюджета. Доложить об исполнении премьер Михаил Мишустин должен будет до 1 октября.