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Спутник NASA зафиксировал сильные пожары на окраинах Киева

По информации украинского МВД, на территории города под удар попали объекты критической инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Несколько сильных пожаров зафиксировано на территории украинской столицы сервисом NASA, отслеживающим крупные возгорания, сообщает Telegram-канал «Страна.ua», опубликовавший соответствующий спутниковый снимок.

Судя по фото, пожары произошли на территории Дарницкого и Святошинского районов.

«Это примерно совпадает с данными об ухудшении воздуха в Киеве», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о нанесении минувшей ночью ударов по военным объектам в украинской столице. МВД Украины сообщило о попадании под удар объектов критической инфраструктуры на территории города.