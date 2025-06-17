Спутник NASA зафиксировал сильные пожары на окраинах Киева

Несколько сильных пожаров зафиксировано на территории украинской столицы сервисом NASA, отслеживающим крупные возгорания, сообщает Telegram-канал «Страна.ua», опубликовавший соответствующий спутниковый снимок.
Судя по фото, пожары произошли на территории Дарницкого и Святошинского районов.
«Это примерно совпадает с данными об ухудшении воздуха в Киеве», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно о нанесении минувшей ночью ударов по военным объектам в украинской столице. МВД Украины сообщило о попадании под удар объектов критической инфраструктуры на территории города.