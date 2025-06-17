Нетаньяху назвал целью конфликта с Ираном уничтожение «оси террора»

Иран 16 июня заявил, что продолжит воевать с Израилем, пока не уничтожит его полностью. До того, 15 июня, глава иранского МИДа Аббас Арагчи сказал, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, но ни за что не подпишет бумаги, лишающие Тегеран законных прав на мирный атом. Он также подчеркнул, что Иран готов прекратить удары по Израилю, если последний перестанет атаковать Иран.