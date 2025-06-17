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МВД Украины сообщает о повреждении критических объектов в Киеве

Киев столкнулся с масштабными последствиями ночных атак: повреждены объекты критической инфраструктуры, в нескольких районах возникли сильные пожары, а качество воздуха в столице ухудшилось.

Киев столкнулся с масштабными последствиями ночных атак: повреждены объекты критической инфраструктуры, в нескольких районах возникли сильные пожары, а качество воздуха в столице ухудшилось. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, не уточняя количество пострадавших объектов.

По данным украинских СМИ, наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в Дарницком и Соломенском районах. Воздушная тревога, продолжавшаяся более шести часов, стала одной из самых продолжительных за последнее время.

Напомним, что украинские волонтеры начали обращаться к 18-летним юношам, призывая их готовиться к возможному призыву. Президент Владимир Зеленский вновь поднял этот вопрос и отметил, что отказ Киева мобилизовать граждан с 18 лет Запад использует как аргумент, чтобы не ужесточать санкции против России.

Ранее был опубликован новый список регионов, подвергшихся ночной атаке ВСУ.