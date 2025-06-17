МВД Украины сообщает о повреждении критических объектов в Киеве

Напомним, что украинские волонтеры начали обращаться к 18-летним юношам, призывая их готовиться к возможному призыву. Президент Владимир Зеленский вновь поднял этот вопрос и отметил, что отказ Киева мобилизовать граждан с 18 лет Запад использует как аргумент, чтобы не ужесточать санкции против России.