Киев столкнулся с масштабными последствиями ночных атак: повреждены объекты критической инфраструктуры, в нескольких районах возникли сильные пожары, а качество воздуха в столице ухудшилось. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, не уточняя количество пострадавших объектов.
По данным украинских СМИ, наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в Дарницком и Соломенском районах. Воздушная тревога, продолжавшаяся более шести часов, стала одной из самых продолжительных за последнее время.
Напомним, что украинские волонтеры начали обращаться к 18-летним юношам, призывая их готовиться к возможному призыву. Президент Владимир Зеленский вновь поднял этот вопрос и отметил, что отказ Киева мобилизовать граждан с 18 лет Запад использует как аргумент, чтобы не ужесточать санкции против России.
Ранее был опубликован новый список регионов, подвергшихся ночной атаке ВСУ.