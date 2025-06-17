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Трамп уточнил причину отъезда с саммита G7 и упрекнул Макрона в ошибке

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отъезд с саммита G7 в Канаде не связан с работой над ближневосточным урегулированием. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что глава американской администрации возвращается в Вашингтон «из-за того, что происходит на Ближнем Востоке».

Источник: Reuters

«Стремящийся к публичности президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над “перемирием” между Израилем и Ираном, — написал Дональд Трамп в Truth Social. — Неправда!».

По словам Трампа, его французский коллега «не имеет никакого представления», почему он возвращается в США, «но это определенно не связано с перемирием».

«Это гораздо больше (чем только урегулирование. — “Ъ”)», — добавил президент США, не уточнив, что именно имеет в виду. Свой пост он завершил заявлением: «Эммануэль всегда ошибается». И призвал подписчиков «оставаться на связи».

Ранее Reuters сообщало, что Дональд Трамп не подписал проект заявления стран G7 с призывом к деэскалации ирано-израильского конфликта.