Трамп уточнил причину отъезда с саммита G7 и упрекнул Макрона в ошибке

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отъезд с саммита G7 в Канаде не связан с работой над ближневосточным урегулированием. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что глава американской администрации возвращается в Вашингтон «из-за того, что происходит на Ближнем Востоке».