Глава региона ввел новый формат работы правительства с муниципалитетами

Глава региона отметил, что есть общая особенность для всех муниципалитетов Самарской области: «В общении с главами я часто слышу о том, что не хватает своего софинансирования на те средства, которые мы выделяем из региона. Такой ситуации быть не должно. Бюджеты муниципальных образований — это часть регионального бюджета. И когда мы планируем те или иные субсидии на районные мероприятия, на поддержку наших районов, мы не можем себе позволить при этом не планировать, не учитывать финансовое состояние самого муниципалитета. По итогам бюджетной кампании 2024−2025 такие случаи есть. Минфину необходимо это оперативно поправить. И в целом в Правительстве показать большую координацию по программам развития вместе с муниципальными образованиями».