В США возобновили меры по борьбе с нелегальными мигрантами

С приходом Дональда Трампа к власти в США начали активно ужесточать миграционную политику. В первый же день второго срока Трамп подписал ряд указов, включая запрет на предоставление убежища, объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой и усиление пограничного контроля. Были отменены гуманитарные программы, такие как CBP One и CHNV (для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев), а также приостановлен прием беженцев. Начались массовые депортации, включая рейды ICE в «городах-убежищах», с использованием военных самолётов и даже без судебных разбирательств. Введены строгие меры, такие как регистрация нелегальных мигрантов и использование закона 1798 года для ускоренной депортации.