В России подсчитали, сколько потеряла американская экономика от антироссийских санкций. Получилась сумма, равная порядка 300 миллиардов долларов, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 миллиардов долларов — это глупость Байдена», — подчеркнул он.
Такой пост Дмитриев опубликовал в соцсети Х. Он стал ответом на публикацию западного журналиста, который рассуждал на счет ущерба, который понесли Соединенные Штаты от санкций против России.
Ранее Трамп отмечал, что санкции обходятся США в миллиарды долларов, и выразил готовность отказаться от них в случае успешного урегулирования украинского кризиса.
Американский президент также неоднократно заявлял, что США потратили на Украину более 300 миллиардов долларов.