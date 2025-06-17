Посольство США в Израиле заявило, что не может эвакуировать американцев

«В связи с текущей ситуацией в области безопасности и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном посольство распорядилось, чтобы все американские госслужащие и члены их семей продолжали укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления», — добавили там.