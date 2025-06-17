Посольство США в Израиле заявило, что не может эвакуировать американцев

Посольство США в Иерусалиме заявило, что сейчас не в состоянии эвакуировать из Израиля американцев или непосредственно помочь им покинуть страну.
В сообщении диппредставительства отмечается, что оно будет закрыто сегодня.
«В связи с текущей ситуацией в области безопасности и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном посольство распорядилось, чтобы все американские госслужащие и члены их семей продолжали укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления», — добавили там.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».