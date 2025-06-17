Губернатор Самарской области провели личный прием граждан

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с местными жителями в приемной Президента России региона. Во время встречи обсудили социально значимые вопросы и качество жизни семей Волжского района и жителей всего поселка Волжский Утес.
Так, за помощью к губернатору обратился глава семьи Олег Сидоренко. Мужчина рассказал, что их дом серьезно пострадал во время пожара и теперь родители с пятью несовершеннолетними детьми вынуждены жить в летнем домике, площадь которого составляет 18 квадратных метров. Губернатор рассказал мужчине о программе государственной поддержки. Семье также оказали материальную помощь в размере 200 тысяч рублей, а муниципалитет планируют выделить им земельный участок.
Также во время приема обсудили ситуацию с водоснабжением и отоплением в поселке Волжского района. Жители столкнулись с бюрократическими сложностями, из-за чего возникли перебои.
— Я давал поручение, чтобы профильное министерство разобралось. Вопрос с подачей горячей воды оперативно решили. Но необходимо строительство новой котельной: предусмотрели проектирование, деньги в бюджет заложили. К июлю 2026 года объект будет готов, — отметил Вячеслав Федорищев.