Губернатор Самарской области провели личный прием граждан

Так, за помощью к губернатору обратился глава семьи Олег Сидоренко. Мужчина рассказал, что их дом серьезно пострадал во время пожара и теперь родители с пятью несовершеннолетними детьми вынуждены жить в летнем домике, площадь которого составляет 18 квадратных метров. Губернатор рассказал мужчине о программе государственной поддержки. Семье также оказали материальную помощь в размере 200 тысяч рублей, а муниципалитет планируют выделить им земельный участок.