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Губернатор Самарской области провели личный прием граждан

Глава самарского региона встретился с местными жителями.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с местными жителями в приемной Президента России региона. Во время встречи обсудили социально значимые вопросы и качество жизни семей Волжского района и жителей всего поселка Волжский Утес.

Так, за помощью к губернатору обратился глава семьи Олег Сидоренко. Мужчина рассказал, что их дом серьезно пострадал во время пожара и теперь родители с пятью несовершеннолетними детьми вынуждены жить в летнем домике, площадь которого составляет 18 квадратных метров. Губернатор рассказал мужчине о программе государственной поддержки. Семье также оказали материальную помощь в размере 200 тысяч рублей, а муниципалитет планируют выделить им земельный участок.

Также во время приема обсудили ситуацию с водоснабжением и отоплением в поселке Волжского района. Жители столкнулись с бюрократическими сложностями, из-за чего возникли перебои.

— Я давал поручение, чтобы профильное министерство разобралось. Вопрос с подачей горячей воды оперативно решили. Но необходимо строительство новой котельной: предусмотрели проектирование, деньги в бюджет заложили. К июлю 2026 года объект будет готов, — отметил Вячеслав Федорищев.