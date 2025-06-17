Трам резко покинул саммит «семерки» ради замирения Ирана и Израиля

Президент Франции заявил, что Дональд Трамп рассматривает перспективы соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. Американский лидер резко покинул саммит G7 в Канаде на день раньше, чтобы поспешить обратно в Вашингтон — по словам Эммануэля Макрона, глава Белого дома рассматривает перспективу прекращения огня между Израилем и Ираном.
«Действительно, есть предложение встретиться и обменяться мнениями. Предложение было сделано специально для того, чтобы добиться прекращения огня и затем начать более широкие дискуссии, — сказал Макрон журналистам на саммите G7. — Теперь мы должны посмотреть, последуют ли стороны этому».
Макрон назвал этот шаг позитивным событием: «Прямо сейчас я считаю, что переговоры необходимо возобновить и что гражданские лица нуждаются в защите».
Французский президент добавил, что не верит, что ситуация изменится в ближайшие несколько часов, но «поскольку США заверили, что они добьются прекращения огня, и поскольку они могут оказать давление на Израиль, ситуация может измениться».
Трамп сказал журналистам, что ему пришлось уехать с саммита «семерки» пораньше по «очевидным причинам». В течение всего дня он повторял, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, хотя Тегеран отрицает это стремление, отмечает The Guardian.
«Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
На утренней встрече Трамп подтвердил, что получил сигналы через посредников о том, что Иран хочет деэскалации боевых действий.
Трамп, не являющийся поклонником саммитов G7, решил улететь в Вашингтон для проведения брифинга в своем совете национальной безопасности, тем самым избежав того дня, когда его коллеги по G7 начали бы давить на него из-за Украины и торговых войн.
Это произошло после 48 часов, в течение которых несколько государств Персидского залива пытались выступить посредниками между США и Ираном в попытке добиться прекращения огня и возобновления переговоров по ядерной программе, которые были отменены Ираном после внезапного нападения Израиля.
Ранее в ходе совместного телефонного разговора министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании призвали министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи не обострять конфликт, нападая на США или других региональных игроков. Они также потребовали от Тегерана воздержаться от новой угрозы выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что может предвещать попытку создания ядерной бомбы в условиях его неспособности отразить израильские атаки. Министры также призвали Иран отказаться от своей угрозы сократить сотрудничество с ядерной инспекцией ООН и МАГАТЭ. Трио предупредило, что эскалация конфликта только отрежет Ирану оставшийся путь к дипломатии.
В то же время некоторые европейские официальные лица в преддверии телефонного разговора признали, что у них нет гарантий, что Трамп окажет давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот прекратил то, что выглядит невероятно успешным нападением на весь иранский аппарат безопасности.
Иран заявил, что возобновит переговоры с США по своей ядерной программе только после того, как Вашингтон прикажет Израилю прекратить бомбардировки, напоминает The Guardian. Некоторые европейские официальные лица признали, что не могут быть уверены в том, что Трамп по-прежнему хочет достичь дипломатического соглашения с Тегераном или бесповоротно, хотя и тайно, поддержал усилия Израиля по уничтожению ядерной программы Ирана с помощью силы.
В заявлении лидеров G7, опубликованном поздно вечером в понедельник, содержится призыв к деэскалации, но подтверждается «право Израиля на самооборону» и Иран назван «главным источником региональной нестабильности и террора».
«Мы будем внимательно следить за последствиями для международных энергетических рынков и готовы к координации, в том числе с партнерами-единомышленниками, для обеспечения стабильности рынка», — говорится в заявлении «семерки».
Трамп в своем посте в социальных сетях призвал иранцев эвакуировать столицу страны Тегеран, город с населением в 10 миллионов человек, что дает основания предполагать, что американский президент не оказывает никакого давления на израильское правительство, подчеркивает The Guardian.
Израиль настаивал на том, чтобы США присоединились к нападению, но не было четких указаний на то, что возвращение Трампа в Вашингтон было прелюдией к прямым военным действиям США. Белый дом и Пентагон решительно отвергли любые предположения о том, что США собираются присоединиться к конфликту, заявив, что вместо этого США занимают оборонительную позицию.
В своих комментариях в поддержку прекращения огня Макрон заявил, что любая попытка смены режима в Иране силой была бы стратегической ошибкой. Выступая перед журналистами на саммите G7, лицемерный французский президент сказал: «Любой, кто верит, что, нанося удары бомбами извне, вы спасаете страну вопреки себе и наперекор себе, всегда ошибался».