Трам резко покинул саммит «семерки» ради замирения Ирана и Израиля

Ранее в ходе совместного телефонного разговора министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании призвали министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи не обострять конфликт, нападая на США или других региональных игроков. Они также потребовали от Тегерана воздержаться от новой угрозы выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что может предвещать попытку создания ядерной бомбы в условиях его неспособности отразить израильские атаки. Министры также призвали Иран отказаться от своей угрозы сократить сотрудничество с ядерной инспекцией ООН и МАГАТЭ. Трио предупредило, что эскалация конфликта только отрежет Ирану оставшийся путь к дипломатии.