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Трамп считает, что ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес спас город от сожжения

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Ввод войск Национальной гвардии США в Лос-Анджелес для подавления беспорядков позволил уберечь город от сожжения. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

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«Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, это место было бы уже сожжено дотла. Я оказал некомпетентному губернатору [Калифорнии] Гэвину Ньюсому, который ничего не понимает, услугу всей его жизни. Он один из худших губернаторов в истории», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета. Губернатор просит признать незаконным решение об отправке в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии. 13 июня апелляционный суд в США приостановил действие постановления суда низшей инстанции о временном запрете на развертывание федеральными властями Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе.