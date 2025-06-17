Трамп считает, что ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес спас город от сожжения

«Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, это место было бы уже сожжено дотла. Я оказал некомпетентному губернатору [Калифорнии] Гэвину Ньюсому, который ничего не понимает, услугу всей его жизни. Он один из худших губернаторов в истории», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.