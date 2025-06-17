Трамп: есть нечто более серьезное, чем решение конфликта Ирана и Израиля

В соцсети Truth Social он написал, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибся, заявив, что президент США отправился работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. «Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», — заявил Трамп.