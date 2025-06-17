Трамп: есть нечто более серьезное, чем решение конфликта Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул саммит G7 не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем.
В соцсети Truth Social он написал, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибся, заявив, что президент США отправился работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. «Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, Макрон «всегда все понимает не так», намеренно это или нет.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп принял решение досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и возвращается в Вашингтон.