Война на истощение: Израиль приказал иранцам эвакуировать жителей Тегерана

Израиль отдает приказ об эвакуации Тегерана, а Иран угрожает выйти из договора о ядерном оружии. Приказ, аналогичный тому, что был отдан израильтянами в Газе, служит еще одним признаком того, что израильская кампания перерастает в войну на истощение.
В понедельник израильские вооруженные силы отдали приказ об эвакуации жителей значительной части Тегерана, предупредив их о предстоящей бомбардировке «военной инфраструктуры» в этом районе в посте в социальных сетях, очень похожем на те, которые регулярно направлялись против палестинцев в Газе в течение последних 20 месяцев, отмечает The Guardian.
Сообщение в соцсети было опубликовано арабоязычным представителем Армии обороны Израиля полковником Авихаем Адраи и стало еще одним свидетельством эволюционирующего характера израильской кампании против Ирана, которая началась с атак на средства противовоздушной обороны, ядерные объекты и военную систему командования, но, похоже, перешла к следующему этапу. Война на истощение будет сосредоточена на нефтяной и газовой промышленности Ирана и на столице, пишет The Guardian.
В качестве еще одного признака смены целей израильского наступления государственное телевидение Ирана объявило в понедельник вечером, что оно подверглось нападению во время прямой трансляции. Послышался звук взрыва, и ведущий новостей поспешил скрыться от камеры, когда в студии появились пыль и обломки. За кадром послышались крики «Аллах Акбар», и трансляция резко переключилась на заранее записанную программу. Некоторое время спустя прямые трансляции возобновились.
В своем онлайн-посте полковник Адраи опубликовал карту, на которой изображена значительная часть третьего района на севере Тегерана, заштрихованная красным цветом в том же порядке, в каком он представил приказы об эвакуации палестинцев. «Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности, пожалуйста, немедленно покиньте описанный район в 3-м округе Тегерана, — говорилось в адресованном тегеранцам сообщении на фарси. — В ближайшие часы израильская армия атакует военную инфраструктуру иранского режима в этом районе, как это было сделано в последние дни в Тегеране. Ваше присутствие в этом районе ставит под угрозу вашу жизнь».
Позже в понедельник президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана и повторил, что Ирану следовало подписать ядерную сделку с Соединенными Штатами. «У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуировать Тегеран!» — написал он в своем посте в социальной сети Truth.
Выступая перед персоналом военно-воздушной базы Тель-Ноф, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил приказы об эвакуации. «Израильские военно-воздушные силы контролируют небо над Тегераном. Это меняет всю кампанию, — сказал он. — Когда мы контролируем небо над Тегераном, мы наносим удары по целям режима, в отличие от преступного иранского режима, который нападает на наших гражданских лиц и убивает женщин и детей. Мы призываем жителей Тегерана эвакуироваться, и мы действуем».
Позже Нетаньяху заявил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хоссейни Хаменеи «положит конец конфликту».
После неожиданного нападения Израиля в пятницу утром Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам, сосредоточив внимание на наиболее населенных районах между Тель-Авивом и портом Хайфа, напоминает The Guardian.
Обе стороны атакуют нефтяные и газовые объекты друг друга, что увеличивает угрозу экологической катастрофы, и в понедельник сообщалось о взрывах вблизи нефтеперерабатывающих заводов на юге Тегерана.
Ранее в понедельник Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку израильские бомбардировки продолжаются уже четвертый день, что подчеркивает потенциальную возможность конфликта спровоцировать более масштабную войну и стремление Тегерана создать ядерное оружие.
Человеческие жертвы войны продолжают расти, обе стороны расширяли круг своих целей, пока лидеры G7 собрались в Канадских Скалистых горах без четкого плана прекращения конфликта. В понедельник появились сообщения о том, что Трамп отказывается подписывать совместное заявление, призывающее к сокращению масштабов конфликта.
«Они должны поговорить, и они должны поговорить немедленно, — сказал Трамп о Тегеране во время саммита. — Я бы сказал, что Иран не выигрывает эту войну».
Газета The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что Иран через арабских посредников направил Израилю и США сигнал о том, что он добивается прекращения боевых действий и возобновления переговоров по своей ядерной программе. Однако в том же материале говорится, что позиция Тегерана заключается в том, что он вернется за стол переговоров только в том случае, если Израиль прекратит свое наступление. В понедельник не было никаких признаков того, что Израиль собирается взять паузу.
Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что в результате израильских нападений в Иране погибли 224 человека, 90% из которых были гражданскими лицами, и более 1400 получили ранения. Министр обороны Израиля, тем временем, пригрозил дальнейшими бомбардировками Тегерана, из-за чего, по сообщениям, начался массовый отток жителей, что привело к перекрытию дорог из столицы. Иранский Красный Полумесяц заявил, что трое его спасателей были убиты в результате израильского авиаудара на северо-западе Тегерана, добавив: «Этот инцидент является не только преступлением против международного гуманитарного права, но и вопиющим нападением на человечность и мораль».
Согласно официальным источникам, в Израиле, по меньшей мере, 23 мирных жителя были убиты в результате ответных ракетных ударов Ирана с момента первой внезапной атаки Израиля в пятницу утром, и около 600 получили ранения.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи объявил в понедельник, что парламент Ирана, Меджлис, готовит законопроект, который выведет страну из соглашения о нераспространении ядерного оружия 1968 года, которое обязывает ее отказаться от ядерного оружия и проходить международные инспекции для проверки соблюдения. Багаи добавил, что Тегеран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения. Президент страны Масуд Пезешкиан также настаивал на том, что Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, но будет отстаивать свое право на ядерную энергию и исследования. Он отметил, что аятолла Али Хаменеи издал религиозный указ, запрещающий оружие массового уничтожения.
Израиль является единственным ближневосточным государством, обладающим ядерным оружием, и не подписал ДНЯО, но никогда официально не признавал свой арсенал, напоминает The Guardian. Еврейское государство стремится сохранить свою монополию, нанося авиаудары по иранским ядерным объектам, утверждая, что Тегеран близок к созданию бомбы. Предыдущие оценки разведки США и Агентства ООН по ядерному надзору не выявили никаких доказательств того, что Иран начал работу по созданию ядерного оружия.
Израильские критики этого наступления говорят, что оно не может уничтожить запасы ядерных технологий Ирана — хотя Израиль и нанес удар по иранским ученым-ядерщикам, утверждается, что в результате погибли 14 человек, — и может подтолкнуть руководство к тому, чтобы оно отдало приказ о сборке ядерных боеголовок.
Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, заявил Би-би-си, что, скорее всего, все примерно 15 000 центрифуг на крупнейшем иранском заводе по обогащению урана в Натанзе были серьезно повреждены или уничтожены из-за отключения электроэнергии, вызванного израильским ударом. Но он сказал, что ущерб на отдельном заводе в Фордо был очень незначительным или вообще отсутствовал.
В понедельник появились сообщения об израильских ударах по тегеранской штаб-квартире корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс», экспедиционного подразделения, задействованного в зарубежных войнах.
Несмотря на заявления Израиля о превосходстве в воздухе над большей частью территории Ирана, иранские вооруженные силы все еще могут запускать баллистические ракеты со своей территории, а некоторые из них продолжают уклоняться от многоуровневой противовоздушной обороны Израиля, констатирует The Guardian. По оценкам официальных лиц Армии обороны Израиля, ей удалось перехватить 80−90% иранских ракет, при этом 5−10% из них попали в жилые районы.
Еще восемь израильтян погибли за ночь в результате иранских ракетных ударов, в том числе четверо в Петах-Тикве, где ракета попала в жилой дом. Три человека погибли в результате взрывов в Хайфе, а пожилой мужчина погиб, когда его дом обрушился от ударной волны взрыва в Бней-Браке, к востоку от Тель-Авива.
Корпус стражей исламской революции заявил, что начал наносить «более мощные и смертоносные» удары и нашел способ дезориентировать израильские системы противовоздушной обороны.
Американские вооруженные силы до сих пор помогали Израилю перехватывать иранские ракеты, но не принимали участия, по крайней мере открыто, в наступательных бомбардировках, пишет The Guardian. Однако в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что переброска более 30 военных самолетов-заправщиков в Европу была направлена на то, чтобы предоставить Трампу больше возможностей на Ближнем Востоке. Такие топливозаправщики позволяют военным самолетам дозаправляться в воздухе и совершать больше боевых вылетов в день в военное время. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в понедельник, что отдал приказ о развертывании дополнительных оборонительных сил и средств на Ближнем Востоке, но не раскрыл, какие военные силы и средства он направил в регион.