Война на истощение: Израиль приказал иранцам эвакуировать жителей Тегерана

Газета The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что Иран через арабских посредников направил Израилю и США сигнал о том, что он добивается прекращения боевых действий и возобновления переговоров по своей ядерной программе. Однако в том же материале говорится, что позиция Тегерана заключается в том, что он вернется за стол переговоров только в том случае, если Израиль прекратит свое наступление. В понедельник не было никаких признаков того, что Израиль собирается взять паузу.