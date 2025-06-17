В Киеве горят склады

В Святошинском районе Киева начался пожар на складах. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Инцидент произошел в ночь на вторник, когда в городе была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также зафиксировали несколько серий взрывов.
«В Святошинском районе горят складские помещения», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Детали о содержимом складов и их владельцах не уточняются.
Местные СМИ также сообщают о масштабном пожаре в Дарницком районе. Для тушения огня задействованы пожарные вертолеты.
Ранее МВД Украины сообщило о повреждении критических объектов в Киеве.