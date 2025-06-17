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В Киеве горят склады

В Святошинском районе Киева начался пожар на складах.

В Святошинском районе Киева начался пожар на складах. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Инцидент произошел в ночь на вторник, когда в городе была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также зафиксировали несколько серий взрывов.

«В Святошинском районе горят складские помещения», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Детали о содержимом складов и их владельцах не уточняются.

Местные СМИ также сообщают о масштабном пожаре в Дарницком районе. Для тушения огня задействованы пожарные вертолеты.

Ранее МВД Украины сообщило о повреждении критических объектов в Киеве.