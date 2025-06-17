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Дикая угроза: Проведению саммита G7 могут помешать медведи

При организации саммита G7 в канадском округе Кананаскис возникла неожиданная проблема — высокая активность медведей гризли в данной местности за последние недели. В целях безопасности власти закрыли часть территории, пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

В частности, перекрыта дорога через тропу Питера Лоухида, где обнаружили гризли, поедающего тушу животного. Также закрыта зона округа Кананаскис, где обитает медведица с двумя детёнышами.

Власти Альберты, отвечающие за общественную безопасность, подготовили детальный план, чтобы защитить участников саммита от диких животных. Он направлен на то, чтобы обеспечить безопасность людей и предотвратить любые нежелательные встречи с дикой природой.

Саммит «Большой семёрки» в Канаде начался 15 июня. Напомним, Россию исключили из состава «Группы восьми» в 2014 году. Потом ЕС предложил российским властям вернуться к этому формату, но Москва решила, что G20 — более перспективный формат. Президент США уже предлагал вернуть Россию в «Большую восьмёрку» и не в первый раз критикует решение исключить её из состава.