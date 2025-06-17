Дикая угроза: Проведению саммита G7 могут помешать медведи

Саммит «Большой семёрки» в Канаде начался 15 июня. Напомним, Россию исключили из состава «Группы восьми» в 2014 году. Потом ЕС предложил российским властям вернуться к этому формату, но Москва решила, что G20 — более перспективный формат. Президент США уже предлагал вернуть Россию в «Большую восьмёрку» и не в первый раз критикует решение исключить её из состава.