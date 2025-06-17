«Кровавая баня»: иранские больницы переполнены после израильских ударов

Поток раненых в больницу Имама Хомейни в Тегеране не прекращался с пятницы. В воскресенье вечером произошло наводнение: новая волна израильских ударов по столице Ирана захлестнула отделение неотложной помощи больницы, превратив ситуацию, по выражению одного из врачей, в «кровавую баню».
«Это была кровавая бойня. Мы были ошеломлены хаосом и криками скорбящих членов семьи. Были доставлены десятки людей с травмами, представляющими угрозу для жизни, незначительными ранениями и даже с телами погибших», — сообщил The Guardian в понедельник врач отделения неотложной помощи тегеранской больницы на условиях анонимности.
Пока боевые действия между Израилем и Ираном продолжались, в иранские больницы поступало огромное количество раненых, медицинские учреждения были переполнены, а персонал измотан. Медицинский персонал описывает сцены кровавого хаоса и приток раненых, который, похоже, только увеличивался по мере усиления израильских ударов.
«Я видел малышей, подростков, взрослых и пожилых людей. Матери, истекающие кровью, врывались со своими детьми, получившими осколочные ранения», — рассказал врач, добавив, что некоторые родители не осознавали, что сами получили ранения, пока не опустили своих детей на землю.
Медики перечислили травмы, с которыми доставляют пострадавших: металл застрял в бедренных костях и мягких тканях тазобедренных суставов, внутреннее кровотечение и сильные ожоги. Многие из раненых находились поблизости, когда упавшая израильская бомба осыпала их смертоносными осколками.
Боевые действия начались после того, как рано утром в пятницу Израиль нанес сотни авиаударов по Ирану, которые, по его словам, были направлены на то, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие, напоминает The Guardian. Иран ответил ракетным обстрелом и запуском беспилотных летательных аппаратов, и с тех пор насилие между двумя странами обострилось.
В понедельник утром иранские власти сообщили, что в больницы, расположенные в сети университетских больниц страны, были доставлены 1277 человек, из которых 224 скончались. Врач больницы Имама Хомейни предположил, что на самом деле число жертв больше. По его словам, в его больнице в отделении интенсивной терапии было выделено больше коек, в то время как пациентов с незначительными травмами переводили в другие клиники.
Персонал отделения интенсивной терапии был проинструктирован не публиковать никаких сведений о количестве раненых или погибших в социальных сетях, а руководители отделений следили за расписанием. Журналист из Тегерана сообщил, что власти отклонили запросы о предоставлении информации о количестве погибших и раненых.
Представитель министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Керманпур заявил, что более 90% жертв оказались мирными жителями. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль наносил удары якобы исключительно по целям, принадлежащим иранскому правительству.
«Когда мы контролируем небо над Тегераном, мы поражаем эти цели, цели режима, в отличие от преступного режима Ирана, который нападает на наших граждан и убивает детей и женщин», — утверждал Нетаньяху во время посещения авиабазы в центральной части Израиля в понедельник.
Иранские баллистические ракеты поразили как военные объекты, так и жилые районы, в результате чего в Израиле погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе трое детей, отмечает The Guardian.
Иранские власти заявили, что Израиль разбомбил больницу в Керманшахе, на западе Ирана, в результате чего пострадали пациенты. На драматическом видео видно, как телеведущий убегает в середине эфира, когда израильские бомбы, по-видимому, попали в здание государственного телеканала в понедельник вечером.
«Есть много мертвых людей, но я не могу сказать, кто есть кто и сколько их всего. Мы не знаем, кто из них был сотрудником режима — я всего лишь хочу спасти жизни как можно большего числа людей», — сказал на условиях анонимности медик городской больницы в Карадж, к западу от Тегерана. Источники обвинили Израиль в нанесении ударов по жилым районам, но заявили, что, по их мнению, иранское правительство мало заботится о жизни гражданского населения.
Медицинский персонал рассказал, что видел детей в возрасте четырех лет с переломами конечностей в результате взрывов, прогремевших неподалеку. Они были истощены, и их попросили работать посменно, поскольку раненые продолжали прибывать из других больниц. «У нас не было времени ни поесть, ни попить. Я боюсь, что после сегодняшнего утра к нам будут поступать новые тела», — сказал медик.
Как сообщается, в понедельник Иран обратился к странам Персидского залива с просьбой обратиться к Дональду Трампу с предложением помочь в посредничестве в прекращении огня с Израилем, но на местах конфликт не проявлял никаких признаков ослабления.
Для медицинского персонала в Иране, который и без того был на пределе своих возможностей, перспектива продолжения бомбардировок была пугающей.
«Последние три дня вызвали ужасные воспоминания, — сказал врач Больницы имама Хомейни. — Это напоминает мне картинки ирано-иракской войны. Ранения ужасающие, и создается впечатление, что мы работаем во временном госпитале на поле боя».