«Кровавая баня»: иранские больницы переполнены после израильских ударов

«Есть много мертвых людей, но я не могу сказать, кто есть кто и сколько их всего. Мы не знаем, кто из них был сотрудником режима — я всего лишь хочу спасти жизни как можно большего числа людей», — сказал на условиях анонимности медик городской больницы в Карадж, к западу от Тегерана. Источники обвинили Израиль в нанесении ударов по жилым районам, но заявили, что, по их мнению, иранское правительство мало заботится о жизни гражданского населения.