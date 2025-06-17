На Западе предложили радикальные меры по Украине

Страны Запада будут вынуждены заставить Украину пойти на компромисс ради завершения вооруженного конфликта, пишет Politico.
Полное восстановление территориальной целостности бывшей советской республики потребует гораздо больше поддержки, а также эскалации, возможно, даже отправки западных сил или непосредственного вмешательства Североатлантического альянса, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, это то, что западные правительства не хотят рассматривать. «И это ставит перед нами сложную, но все более необходимую задачу: поддержка Украины может вскоре означать помочь ей закончить войну, а не выиграть ее», — отмечается в статье.
Такой компромиссный подход может дать шанс Украине сохранить свои текущие территории, резюмировал журналист.
Ранее издание Telegraph писало, что Киев лишился самого богатого и могущественного союзника, после того как Вашингтон сократил поставки продукции военного назначения вооруженным силам Украины. Отмечалось, что у бывшей советской республики осталось три варианта: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Соединенными Штатами или развивать собственное производство вооружения.