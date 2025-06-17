На Западе предложили радикальные меры по Украине

Полное восстановление территориальной целостности бывшей советской республики потребует гораздо больше поддержки, а также эскалации, возможно, даже отправки западных сил или непосредственного вмешательства Североатлантического альянса, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, это то, что западные правительства не хотят рассматривать. «И это ставит перед нами сложную, но все более необходимую задачу: поддержка Украины может вскоре означать помочь ей закончить войну, а не выиграть ее», — отмечается в статье.