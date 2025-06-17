Австрия призвала ЕС быть готовым к возобновлению импорта российского газа

Накануне Будапешт и Братислава выступили против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, в том числе нефти, газа и ядерного топлива. В Венгрии отмечали, что такой план поставит под угрозу энергобезопасность страны, принеся экономике страны ущерб в 1,5 млрд евро в год, и нарушит суверенитет государств ЕС.