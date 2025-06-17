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Австрия призвала ЕС быть готовым к возобновлению импорта российского газа

В Австрии заявили, что ЕС «должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию» по газу.

Источник: Комсомольская правда

Министерство энергетики Австрии заявляет, что ЕС должен быть готов возобновить импорт газа из России в случае заключения мирного соглашения, которое положит конец украинскому конфликту. Об этом пишет Financial Times.

Как заявили в Минэнерго Австрии, ЕС «должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию». Госсекретарь страны по вопросам энергетики Элизабет Цехетнер обратилась с такой просьбой к своим коллегам по Евросоюзу на встрече в Люксембурге в понедельник, 16 июня.

Financial Times отмечает, что позиция Вены впервые с момента начала спецоперации на Украине «демонстрирует, что государства — члены ЕС, отличные от Венгрии или Словакии, открыто выступают за возобновление импорта российского газа».

Накануне Будапешт и Братислава выступили против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, в том числе нефти, газа и ядерного топлива. В Венгрии отмечали, что такой план поставит под угрозу энергобезопасность страны, принеся экономике страны ущерб в 1,5 млрд евро в год, и нарушит суверенитет государств ЕС.