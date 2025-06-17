WSJ: один заряд ЗРК Patriot обойдется Зеленскому в миллионы долларов

Боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые так долго ждал Владимир Зеленский, обойдутся ему очень дорого. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что ЗРК Patriot дорогое и востребованное оружие, которое Киев несколько лет хотел получить в большом количестве.
«Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд», — сказано в статье.
Газета указывает, что Украина имеет ограниченное число ЗРК Patriot, а Вашингтон не спешит передавать Киеву большее количество средств ПВО и другого оружия.
Ранее британское издание Telegraph писало, что системы Patriot плохо справляются с российскими беспилотниками и ракетами.