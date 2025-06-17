Журавлев: Киев мобилизует священников УПЦ, чтобы искоренить христианство

«Случай не первый, за священниками канонической православной церкви на Украине специально охотятся, а мобилизация — это еще один способ обезглавить приход в стране, которая сознательно исповедует безбожие и поклонение дьяволу. Вспомните все символы и ритуалы украинского национализма, которые на это указывают, начиная от проводов в Вальгаллу и заканчивая дьявольскими пентаграммами в расположениях частей ВСУ», — отметил Журавлев.