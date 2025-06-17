Журавлев: Киев мобилизует священников УПЦ, чтобы искоренить христианство

Украинские власти мобилизуют священников канонической православной церкви (УПЦ), чтобы обезглавить приход и искоренить христианство в стране. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Накануне стало известно, что в Ровенской области военкомы задержали диакона Максима Гузенко, клирика Покровского кафедрального собора Сарненской епархии УПЦ.
«Случай не первый, за священниками канонической православной церкви на Украине специально охотятся, а мобилизация — это еще один способ обезглавить приход в стране, которая сознательно исповедует безбожие и поклонение дьяволу. Вспомните все символы и ритуалы украинского национализма, которые на это указывают, начиная от проводов в Вальгаллу и заканчивая дьявольскими пентаграммами в расположениях частей ВСУ», — отметил Журавлев.
По его словам, украинские власти всячески добиваются того, чтобы люди не ходили в церковь.
«Православные ценности не позволили бы методично истреблять мирное население, пытать пленных, издеваться над женщинами и детьми — все это для ВСУ норма, потому что в стране искореняют христианство как таковое, заменяя людоедскими культами», — добавил депутат.
Также парламентарий подчеркнул, что священнослужитель пополнит ряды «пушечного мяса» в рядах украинской армии, так как она остро в этом сейчас нуждается.
Ранее в Житомирской области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ Павла Кушнирчука.