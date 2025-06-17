Трамп загадочно ответил на вопрос, почему он уехал с саммита G7

Американский лидер раскритиковал французского президента, назвав его «жаждущим публичности» и заявив, что тот «постоянно все путает». По словам Трампа, причина его отъезда была «гораздо серьезнее», чем ближневосточное перемирие, однако подробностей он не уточнил и призвал следить за новостями.