ВВС Израиля обрушили серию мощных ударов по военным объектам на западе Ирана

Иран во время ночной атаки Израиля. Видео © X / GallopingMo.
«Армия обороны Израиля нанесла несколько масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана, в том числе: местам хранения ракет класса “земля-земля”, инфраструктуре запуска, пусковым установкам зенитных ракет и местам хранения БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.