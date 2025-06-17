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ВВС Израиля обрушили серию мощных ударов по военным объектам на западе Ирана

Прошедшей ночью израильские ВВС провели серию крупных атак по военным объектам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: Life.ru

Иран во время ночной атаки Израиля. Видео © X / GallopingMo.

«Армия обороны Израиля нанесла несколько масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана, в том числе: местам хранения ракет класса “земля-земля”, инфраструктуре запуска, пусковым установкам зенитных ракет и местам хранения БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.