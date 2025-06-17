Раскрыты подробности публичного спора Трампа и Карлсона Такера

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!» — цитируют слова Дональда Трампа «Ведомости».
Таким образом американский президент отреагировал на утверждение Карлсона в ежедневном бюллетене от 13 июня. В статье журналист призвал власти США «бросить Израиль» и разрешить странам «самим вести свои войны».
Как сообщает Jewish Insider, Такер Карлсон заявил, что Израиль является суверенным государством и вправе делать всё, что «хочется», но без помощи Америки. Телеведущий заверил, что тревога относительно того, что Иран в скором времени создаст ядерные боеголовки, является беспочвенной. Карлсон подчеркнул, что конфликт Израиля и Исламской Республики станет причиной гибели людей на Ближнем Востоке, среди которых будут американцы. Также журналист назвал обострение конфронтации Ирана и Израиля «глубоким предательством» соратников Трампа, которое фактически приведет к окончанию его президентства.
Телеведущий также обвинил американского лидера в соучастии в военных действиях, так как США годами финансировали и поставляли вооружение Израилю.
По информации Daily Mail, 16 июня Карлсон прибыл в Вашингтон для серии интервью и участия в съемках шоу Стива Бэннона. Журналист в эфире заявил, что «любит» Трампа и верит в его успех, но надеется, что он, как «единственный, кто может принести мир», примет меры, которые позволят разрешить ирано-израильский конфликт.
Обострение противостояния между Ираном и Израилем произошло 13 июня. Еврейское государство объявило о проведении военной операции «Восстающий лев» и атаковало территорию Исламской Республики. Иран ударил в ответ. Враждующие страны до сих пор продолжают обмениваться ударами. Среди жителей и Ирана, и Израиля есть погибшие и раненные.