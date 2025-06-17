Раскрыты подробности публичного спора Трампа и Карлсона Такера

Как сообщает Jewish Insider, Такер Карлсон заявил, что Израиль является суверенным государством и вправе делать всё, что «хочется», но без помощи Америки. Телеведущий заверил, что тревога относительно того, что Иран в скором времени создаст ядерные боеголовки, является беспочвенной. Карлсон подчеркнул, что конфликт Израиля и Исламской Республики станет причиной гибели людей на Ближнем Востоке, среди которых будут американцы. Также журналист назвал обострение конфронтации Ирана и Израиля «глубоким предательством» соратников Трампа, которое фактически приведет к окончанию его президентства.