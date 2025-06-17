Десятки пришедших за едой человек убиты в результате обстрела оккупационными войсками

По меньшей мере 37 палестинцев были убиты в понедельник в результате новых обстрелов в Газе возле центров распределения продовольствия, которыми управляют частные американские подрядчики и которые охраняются израильскими войсками, сообщили местные власти.
Очевидцы возложили ответственность за стрельбу на израильские войска, которые открыли огонь ранним утром, когда толпы голодных палестинцев собрались у двух центров, управляемых Гуманитарным фондом Газы (GHF), частной организацией, которая недавно начала работать в Газе при поддержке Израиля и США.
Число погибших в понедельник стало самым высоким за все время почти ежедневных перестрелок с тех пор, как фонд GHF начал свою деятельность три недели назад, отмечает The Guardian.
Представители органов здравоохранения Газы заявили, что большинство пострадавших в понедельник были убиты при попытке добраться до центра GHF вблизи южного города Рафах, который был практически стерт с лица земли израильскими военными, и недалеко от второго центра GHF в центральной части Газы. Сообщается, что еще четыре человека были убиты в другом месте.
Двое палестинцев, пытавшихся раздобыть еду на полигоне в Рафахе, Хеба Джуда и Мохаммед Абед, рассказали Associated Press, что израильские войска открыли огонь по толпе около 4 часов утра на кольцевой развязке «Флаг». Транспортное кольцо, расположенное в сотнях метров от центра GHF, неоднократно становилось местом стрельбы.
Международный комитет Красного Креста сообщил в понедельник, что его полевой госпиталь в Газе принял 200 пациентов, что является самым высоким показателем, полученным учреждением за время одного инцидента с массовыми жертвами.
В воскресенье в той же больнице прошли лечение 170 человек, многие из которых «были ранены в результате огнестрельных ранений и сообщили, что пытались получить доступ к месту раздачи продуктов питания».
Десятки тысяч палестинцев были вынуждены преодолевать большие расстояния и пересекать контролируемые израильскими военными районы в Газе, часто ночью, в отчаянных и опасных попытках получить продуктовые наборы в новых центрах, пишет The Guardian.
Израильские военные определили конкретные маршруты для доступа к продовольственным центрам, а фонд GHF предупредил палестинцев, что сворачивать с дорог опасно, но многие делают это в попытке первыми добраться до дефицитных продуктов питания. Представители гуманитарной организации заявили, что GHF и израильские военные часто дают противоречивые рекомендации относительно доступа к пунктам распределения, из-за чего тысячи людей пытаются попасть в центры через зоны, которые, предположительно, все еще закрыты. По крайней мере, один инцидент произошел рано утром в понедельник на некотором расстоянии от пункта GHF до его открытия, отмечает The Guardian.
Армия обороны Израиля заявила, что первоначальное расследование показало, что данные о потерях, сообщенные местными властями, не были точными. В заявлении говорится: «Несмотря на предупреждения о том, что этот район является зоной активных боевых действий, в течение ночи подозреваемыми было предпринято несколько попыток приблизиться к военнослужащим ЦАХАЛа, которые действовали в районе Рафаха, что представляло для них опасность. Военнослужащие ЦАХАЛа предприняли действия, направленные на устранение угрозы и недопущение приближения к ним подозреваемых, и произвели предупредительные выстрелы».
Израиль надеется, что GHF заменит прежнюю всеобъемлющую систему распределения помощи, которой управляла Организация Объединенных Наций, которая, как утверждают израильские официальные лица, позволяла ХАМАС красть и продавать гуманитарную помощь. Агентства по оказанию помощи отрицают это, заявляя, что их системы отслеживания надежны.
Представители палестинского здравоохранения заявляют, что с момента открытия объектов в прошлом месяце десятки людей были убиты и сотни ранены.
В марте и апреле, как напоминает The Guardian, Израиль ввел жесткую блокаду на все поставки, поступающие в Газу, что поставило под угрозу «критический риск голода» для многих из 2,3 миллионов человек, проживающих там. По словам представителей гуманитарных организаций на разрушенной территории, запасов продовольствия для GHF до сих пор было крайне недостаточно.
В воскресенье GHF сообщила, что раздала 36 000 коробок с продуктами, что в общей сложности составляет более 2,1 млн порций.
В Женеве Фолькер Тюрк, верховный комиссар ООН по правам человека, заявил, что продолжающееся почти 20 месяцев наступление Израиля в секторе Газа причиняет палестинцам «ужасающие, невообразимые страдания», и призвал лидеров правительства «проснуться» и оказать давление, чтобы положить конец конфликту. «Факты говорят сами за себя, — сказал Тюрк на открытии последней сессии Совета по правам человека в понедельник. — Все в правительстве должны осознать, что происходит в Газе. Все, кто обладает влиянием, должны оказать максимальное давление на Израиль и ХАМАС, чтобы положить конец этим невыносимым страданиям».
Тюрк неоднократно высказывался по поводу кровопролития в Газе и призывал к освобождению более 50 израильских заложников, все еще удерживаемых там ХАМАС и другими вооруженными палестинскими боевиками.
Израильская дипломатическая миссия в Женеве в ответ обвинила Тюрка и его ведомство в «неустанных безответственных и необразованных заявлениях относительно ведения Израилем военных действий, включая использование информации, распространяемой террористическими организациями». В заявлении содержался призыв к Тюрку «осудить объявленную ХАМАС стратегию, направленную на нанесение максимального ущерба населению Газы».