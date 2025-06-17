Десятки пришедших за едой человек убиты в результате обстрела оккупационными войсками

Израильские военные определили конкретные маршруты для доступа к продовольственным центрам, а фонд GHF предупредил палестинцев, что сворачивать с дорог опасно, но многие делают это в попытке первыми добраться до дефицитных продуктов питания. Представители гуманитарной организации заявили, что GHF и израильские военные часто дают противоречивые рекомендации относительно доступа к пунктам распределения, из-за чего тысячи людей пытаются попасть в центры через зоны, которые, предположительно, все еще закрыты. По крайней мере, один инцидент произошел рано утром в понедельник на некотором расстоянии от пункта GHF до его открытия, отмечает The Guardian.