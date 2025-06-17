Во вторник Еврокомиссия собирается представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
«(Брюссель) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта», — заявили изданию в австрийском минэнерго.
Как отмечает газета, Австрия стала третьей страной-членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского конфликта.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.