Дональд Трамп повторил призыв к возвращению России в «большую восьмерку» на саммите G7 в Канаде. Президент США заявил, что военного конфликта на Украине не было бы, если бы Москву не исключили в 2014 году из G8 из-за воссоединения с Крымом.
Словно ожогом рты скривило господинчикам, представляющим на саммите G7 страны, обычно выступающие послушными подпевалами Вашингтона. Лидеры государств-сателлитов были явно ошарашены заявлениями американского президента о необходимости вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России.
Как пишет The Guardian, Дональд Трамп продемонстрировал свое презрение к «коллективным западным ценностям», которые, как предполагается, отстаивает группа промышленно развитых стран G7, вновь потребовав, чтобы Россию вновь приняли в эту группу. Он также заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы Москва оставалась в клубе G8.
Трамп выступил со своими замечаниями перед представителями СМИ вместе с премьер-министром Канады Марком Карни, который принимает у себя G7, в начале первого раунда переговоров на высшем уровне.
Россия была исключена из G8 после того, как она воссоединилась в Крым в 2014 году, а Трамп выступил в защиту Москвы за день до запланированной встречи президента США с украинским гастролером-комиком Владимиром Зеленским в преддверии саммита.
Как пишет The Guardian, Зеленский настаивает на том, чтобы Трамп отреагировал на отказ Путина договориться о 30-дневном прекращении огня введением санкций в отношении России, которые Сенат США уже одобрил.
Трамп, однако, не проявляет особых признаков потери терпения и поздно вечером в понедельник заявил, что все еще ждет, удастся ли достичь соглашения с Москвой. «Санкции обходятся нам дорого. Они обходятся США дорого. Вы говорите о миллиардах и миллиардах долларов», — сказал он.
Ранее в тот же день он повторил свое мнение о том, что исключение России из G8 было «большой ошибкой».
«У вас не было бы этой войны, — сказал Трамп. — Вы знаете, что у вас есть враг за столом переговоров, я даже не рассматриваю его, в то время он не был настоящим врагом».
Дональд Трамп обвинил бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Барака Обаму в изгнании России из «восьмерки», назвав это отстранение ошибкой.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что ЕС обратится к США и другим странам — членам G7 с просьбой ужесточить санкции в отношении России, снизив предельную цену, по которой можно купить российскую нефть, с 60 долларов за баррель до 45 долларов, отмечает The Guardian. Цель европейской подлости состоит в том, чтобы снизить доходы России от продажи нефти. Изначально G7 установила сложный ценовой лимит, поэтому ЕС нуждается в поддержке всех стран G7, чтобы снизить его, отмечает The Guardian.
Немка Фон дер Ляйен заявила журналистам: «Чтобы достичь мира с помощью силы, мы должны усилить давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня, усадить Россию за стол переговоров».
«Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели, — вещает немка. — Например, в результате санкций G7 и ЕС, вместе взятых, доходы России от продажи нефти и газа упали почти на 80%».
ЕС готовит 18-й раунд санкций, направленных на сокращение нефтяных доходов России, отмечает The Guardian.
Трамп также не дал четких разъяснений по тарифам на своей двусторонней встрече с канадским премьером Карни. «Я специалист по тарифам, — сказал он. — Это просто, это легко, это точно и это происходит очень быстро. Я думаю, что у Марка есть более сложная идея, но тоже очень хорошая».
Ранее Трамп ввел пошлины на сталь, алюминий, автомобили и другие канадские товары, которые не соответствуют правилам происхождения, установленным континентальным соглашением о свободной торговле.