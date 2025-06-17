Мэр Самары Носков назвал причину неподготовленности пляжей к открытию сезона

Власти Самары прокомментировали неподготовленность зон отдыха к открытию пляжного сезона. О причинах такой ситуации рассказал глава города Иван Носков на оперативном совещании в региональном правительстве.
«Причина одна: 6 июня у нас только Росрыболовство сняло ограничения в связи с нерестом по использованию берега. Только после этого получилось завести песок, сейчас последний выгружаем и делаем планировку. Все остальное будет готово», — сообщил мэр.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев велел исправить все максимально быстро.
«Люди отмечают плохое состояние наших центральных пляжей, визуально это видно. Стыдно, что у нас такая неподготовленность к пляжному сезону. Мы еще с прошлого года разрабатывали комплекс мероприятий. Я прошу по всем пляжам, которые находятся в критике людей, все замечания максимально быстро устранить», — отметил глава региона.
Напомним, официальное открытие пляжного сезона в Самаре состоялось 12 июня. Свежий песок не распределили, а оборудование не расставили, что возмутило жителей. Биотуалеты, урны, навесы, раздевалки обещали выставлять по мере просыхания нового песка.
Этим летом в городе будут открыты 10 официальных пляжей общей протяженностью 4 км. На них появятся открытый душ и скамейки-шезлонги.