Мэр Самары Носков назвал причину неподготовленности пляжей к открытию сезона

«Люди отмечают плохое состояние наших центральных пляжей, визуально это видно. Стыдно, что у нас такая неподготовленность к пляжному сезону. Мы еще с прошлого года разрабатывали комплекс мероприятий. Я прошу по всем пляжам, которые находятся в критике людей, все замечания максимально быстро устранить», — отметил глава региона.