«Всё путает»: Трамп публично повздорил с Макроном

Трамп заявил, что Макрон, стремящийся к публичности, ошибочно посчитал его отъезд с саммита G7 попыткой вернуться в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном.
«Публичности жаждущий президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над “перемирием” между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда всё путает», — написал Трамп в своей соцсети.
Ранее Макрон сообщил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном, и существует предложение о встрече, сообщило Reuters.
Саммит «Большой семёрки» в Канаде начался 15 июня. Трамп пробыл в Кананаскисе не более 10 часов, успев объяснить причину отказа введения новых санкций в отношении России и призвав жителей Тегерана к немедленной эвакуации.