Боеприпасы для ЗРК Patriot дорого обойдутся главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который их так долго ждал, пишет Wall Street Journal (WSJ).
«Это (Patriot) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд», — поделился подробностями автор публикации.
Как отметил обозреватель издания, Украина располагает ограниченным числом этих комплексов, а Соединенные Штаты не спешат поставлять бывшей советской республике большего количества вооружения, включая средства противовоздушной обороны.
На прошлой неделе посол на Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат пожаловался на то, что этой теме уделялось мало внимания в средствах массовой информации. Он также отверг сведения о том, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.
МИД еврейского государства позже уведомил, что заявления посла не соответствует действительности.