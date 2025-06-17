В США раскрыли, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие

На прошлой неделе посол на Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат пожаловался на то, что этой теме уделялось мало внимания в средствах массовой информации. Он также отверг сведения о том, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.