Названа накапливающая ядерные боеголовки самыми быстрыми темпами в мире страна

Согласно недавно опубликованному исследованию, Китай наращивает свои запасы ядерных боеголовок более быстрыми темпами, чем любая другая страна в мире. По оценкам нового доклада, в настоящее время Китай располагает по меньшей мере 600 ядерными боеголовками, а с 2023 года их запасы пополняются примерно на 100 единиц в год.
В докладе, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), говорится, что в настоящее время Китай располагает по меньшей мере 600 ядерными боеголовками, причем с 2023 года их запасы пополняются примерно на 100 единиц в год, пишет The Guardian.
На регулярном брифинге для прессы министерства иностранных дел в понедельник официальный представитель Го Цзякунь отказался комментировать доклад, но сказал: «Китай всегда придерживался ядерной стратегии самообороны, всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвовал в гонке вооружений».
Го отмечает, что Пекин придерживается политики никогда не применять ядерное оружие первым и что Китай не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием.
«Китай продолжит твердо отстаивать свои законные интересы в области безопасности и поддерживать мир и стабильность во всем мире», — заявляет Го.
При нынешних темпах роста Китай может иметь 1500 ядерных боеголовок к 2035 году. Это почти столько же, сколько в настоящее время имеется у России и США, готовых к использованию в кратчайшие сроки, пишет The Guardian.
Общие запасы вооружений России и США, которые включают как готовые к применению вооружения, так и законсервированные боеголовки, намного больше. Согласно исследованию SIPRI, у России 5459 боеголовок, в то время как у США — 5177. На две страны приходится около 90% мировых запасов, подчеркивает The Guardian.
В прошлом году США утвердили новую ядерную стратегию, направленную на борьбу с угрозой со стороны Китая.
Считается, что Китай располагает 24 ядерными боеголовками, которые уже установлены на ракетах или размещены на базах с оперативными силами, что означает, что они могут быть развернуты в кратчайшие сроки.
Си Цзиньпин, лидер Китая, наращивает ядерный арсенал страны быстрее, чем любой другой китайский лидер. Предыдущие лидеры, такие как Дэн Сяопин, утверждали, что Китаю нужны лишь скромные резервы для сдерживания потенциальных противников, напоминает The Guardian.
Ядерный потенциал Китая вызывает особую обеспокоенность у Тайваня, на который Китай претендует как на часть своей территории. Пекин решил «объединить» Тайвань с Китайской Народной Республикой, применив силу в случае необходимости. Китайские ученые утверждают, что наличие мощного средства сдерживания, такого как ядерное оружие, может предотвратить вмешательство любой третьей стороны в конфликт. Угроза вмешательства США в поддержку Тайваня является одним из факторов, сдерживающих войну, отмечает The Guardian.
Авторы доклада отметили, что с каждым годом демонтируется все меньше боеголовок, в то время как темпы развертывания нового ядерного оружия ускоряются.
Ханс М. Кристенсен, младший научный сотрудник SIPRI, комментирует: «Эра сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась со времен окончания холодной войны, подходит к концу».
Сотни объектов для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), ракет большой дальности, используемых для доставки ядерного оружия, строятся в пустынных районах на севере Китая. Согласно отчету, в трех горных районах на востоке Китая также расположены шахты для МБР.