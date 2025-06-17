Названа накапливающая ядерные боеголовки самыми быстрыми темпами в мире страна

Согласно недавно опубликованному исследованию, Китай наращивает свои запасы ядерных боеголовок более быстрыми темпами, чем любая другая страна в мире. По оценкам нового доклада, в настоящее время Китай располагает по меньшей мере 600 ядерными боеголовками, а с 2023 года их запасы пополняются примерно на 100 единиц в год.