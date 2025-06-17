«Западу придётся пойти на компромисс, который легко принять за капитуляцию. Поддержка Украины вскоре может означать помощь ей в завершении конфликта, а не победу в нём», — говорится в публикации Politico со ссылкой на слова Нуриева.
По словам эксперта, российские Вооружённые силы смогли приспособиться к условиям затяжной войны, а оборонная промышленность РФ опережает западные страны по темпам производства артиллерийских боеприпасов. Этого нельзя сказать про ВСУ. Длительное военное противостояние не только истощает украинские ресурсы, но и рискует вызвать разногласия между западными союзниками относительно дальнейшей стратегии поддержки.
Нуриев подчёркивает, что речь не идёт о немедленной сдаче Киева, а о необходимости реалистичной оценки собственных возможностей. Именно такое решение, которое, хотя и может быть воспринято как уступка, позволит сохранить сплочённость западной коалиции и ограничить потери.
Ранее сообщалось, что США скорректировали свою политику и лишили Украину финансовой поддержки. Теперь киевскому режиму предстоит самостоятельно изыскивать средства для поддержания военных операций. К слову, не так давно итальянские представители отметили, что украинский конфликт является примером того, как могут выглядеть будущие мировые вооружённые столкновения. Аналитики указывают на то, что боевые действия переросли в «войну на истощение», где Россия имеет преимущество благодаря своим значительным ресурсам для восполнения потерь.