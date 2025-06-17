Ранее сообщалось, что США скорректировали свою политику и лишили Украину финансовой поддержки. Теперь киевскому режиму предстоит самостоятельно изыскивать средства для поддержания военных операций. К слову, не так давно итальянские представители отметили, что украинский конфликт является примером того, как могут выглядеть будущие мировые вооружённые столкновения. Аналитики указывают на то, что боевые действия переросли в «войну на истощение», где Россия имеет преимущество благодаря своим значительным ресурсам для восполнения потерь.